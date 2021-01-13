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İstanbul’da cani koca eşini kafasından vurup polise teslim oldu

'de dün gece bir kişi tartıştığı karısını silahla başından vurarak ağır yaraladı. Olay, adamın karakola giderek, "Karımı öldürdüm" demesiyle ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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İstanbul’da cani koca eşini kafasından vurup polise teslim oldu

'ndeki evinde eşi A.Ç (48) ile tartışan T.Ç (48) isimli kişi, karısını silahla başından vurdu.

Olayın ardından Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden T.Ç, "Karımı silahla kafasından vurdum" diyerek teslim oldu.

İmrahor Mahallesi'ndeki eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla 'ne kaldırıldı.

'ne giderek teslim olan şüpheli T.Ç, ifadesinde uzun yıllardır eşiyle kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşadığını söyledi.

Olay gecesi de yine karısıyla tartıştığını söyleyen T.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine elindeki silahı eşi A.Ç.'yi korkutmak amacıyla doğrulttuğunu ve o sırada da silahın ateş alarak eşini başından vurduğunu söyledi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, başından vurularak ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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