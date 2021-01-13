TÜRKİYE'DE DE ÇEKİRGE SAYISI ARTABİLİR

Prof. Dr. Ali Satar, Türkiye'de de bu yıl çekirge sayısında artış olabileceği uyarısında bulundu. Çekirgeler ile mücadele kullanılan ilaçlama yönteminin doğadaki yılan, fare ve böcek türlerine zarar verdiğini ve bunun doğal dengeyi olumsuz etkilediğini dile getiren Prof. Dr. Satar, şöyle konuştu:

"Bu nedenle Türkiye'de bu yıl çekirge sayısının daha fazla olabileceğini öngörüyoruz. Özellikle Hatay, Şanlıurfa, Bingöl'de geçen yıl çekirge istilaları yaşanmıştı. Yine Ege Bölgesi'nde bazı yerlerde benzer durumlarla karşılaşıldı.