Samsun'da alçak tuzak! Para verip yaşlı kadını ağlarına düşürdüler

Daha sonra evden ayrılan Çiğdem G. ve S.G. kayıplara karıştılar. Bir süre sonra parasının çalındığını fark eden yaşlı kadın polisten yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri 6 işyeri ve 1 halk otobüsünün güvenlik kamerasını kayıtlarını inceleyerek Çiğdem G. ile kızını geçtikleri yerlerden adeta adım adım iz sürüp evlerine kadar takip edip kimliklerini tespit etti.