Sivas'ta casus yazılımla özel görüntüleri ele geçirilen kadına şantaj

Kent merkezinde oturan R.A., telefonuna gelen ve kimin gönderdiği belli olmayan isimsiz e-postayı açtı. Bir süre sonra mobil bankacılık hizmetini kullanamadığını fark eden kadın, bilmediği bir telefon numarasından, kendi telefonundaki özel görüntüleri gönderildi.

Şüpheliler, R.A.'yı özel görüntülerini yakınları ve başkaları ile paylaşmak ile tehdit ederek. 20 bin TL istedi. Polise başvuran R.A., durumu anlatarak şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma ile kadına şantaj yapan şüphelilerin H.U., M.A., H.B. ve S.K. olduğu belirlendi.