Düzce'de görenleri şaşırtan olay! Kamyonu dükkana çevirdi

Bu esnada kamyonun yan koltuklarında uygunsuz olarak yükleme yapıldığı tespit edildi. Trafik ekipleri aracın arka kısmında da kontrol yapmak istedi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

Arka kısmını da açan sürücü, kamyonu dükkana çevirdiği görüldü. Aracın hususi olarak gözüktüğünü fakat sürücünün kamyonu ticari amaçlı kullandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün belgelerinde eksiklik olduğu tespit edildi.