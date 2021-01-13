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Düzce'de görenleri şaşırtan olay! Kamyonu dükkana çevirdi

D-100 Karayolu üzerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında bir kamyonu dükkana çevirerek satış yapan sürücüye cezai işlem uygulandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Düzce'de görenleri şaşırtan olay! Kamyonu dükkana çevirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu mevkiinde denetim gerçekleştirdi. Araçların ön camlarındaki filmlere yönelik gerçekleştirilen uygulamada bir kamyonun ön camlarında film olduğu tespit edildi. Çevrilen kamyon sürücüsüne filmleri sökülmesi istendi.

Bu esnada kamyonun yan koltuklarında uygunsuz olarak yükleme yapıldığı tespit edildi. Trafik ekipleri aracın arka kısmında da kontrol yapmak istedi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

Arka kısmını da açan sürücü, kamyonu dükkana çevirdiği görüldü. Aracın hususi olarak gözüktüğünü fakat sürücünün kamyonu ticari amaçlı kullandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün belgelerinde eksiklik olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsüne 2 bin 703 lira idari para cezası kesilirken, kamyonda trafikten men edildi.

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