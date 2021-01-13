13 Ocak 2021, Çarşamba
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Hırsızlar köyü susuz bırakacaklardı!

’da bir köyün içme suyu şebekesini çalıştıran elektrik sisteminin kablolarını çalan şahıslar jandarma tarafından yakalandı. Şahısların yaptığı hırsızlığa rağmen köyün yedek sistemin devreye girmesi ile susuz kalmaktan kurtuldukları öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Hırsızlar köyü susuz bırakacaklardı!

Olay, Sultandağı ilçesi Üçkuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 5 Ocak günü Üçkuyu köyüne içme suyu sağlayan şebekeyi çalıştıran elektrik sisteminin kablolarının çalındığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Bölgede inceleme yapan ekipler görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak E.G. ve S.G., isimli şahıslara ulaştı. Ardından gözaltına alınan şahısları sorgularında kabloları çaldıklarını ve yakarak plastiğinden ayırdıkları bakırlarını ise ismini bilmedikleri bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti.

İtirafın ardından şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kabloların çalınmasına rağmen yedek depolardaki sistemin devreye girdiği ve böylelikle köyün susuz kalmadığı öğrenildi.

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