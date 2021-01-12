12 Ocak 2021, Salı
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UNESCO'ya aday İznik'te lahit tarlası! Tel örgülerle çevrildi

Son dakika haberine göre; UNESCO’ya aday ’te çok sayıda lahit çıkmasının ardından kamulaştırılarak sit alanı ilan edilen zeytin tarlası saniye saniye izleniyor. Lahit tarlası olarak da geçen yerin etrafı bugün tel örgülerle çevrildi.

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Giriş Tarihi: 12.01.2021
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UNESCO'ya aday İznik'te lahit tarlası! Tel örgülerle çevrildi

'nın ilçesinde bir yıl da 5 lahit bulununca bakanlık tarafından kamulaştırılan alanda kameralı tedbir alındı.

Kaçak kazıların arttığı ilçede, 'lahit tarlası' olarak anılan alan yüksek teknolojili ve gece görüş özelliği bulunan 6 kamera ile 7 gün 24 saat izleniyor.

Jandarma ise 30 dakikada bir devriye atıyor. Özel korunan alanın girişinde 'Yasak bölgedir girilmez ve bu alan kameralarla izlenmektedir' tabelaları dikkat çekiyor.

İznik ilçesinin kırsal mevkiinde son bir yılda 5 lahit bulundu. Bu gelişmenin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından lahitlerin bulunduğu 10 dönümlük zeytinlik, 1 milyon 94 bin TL karşılığında kamulaştırıldı.

KRALİÇE NİKAİA'NIN MEZARI HALEN ARANIYOR

'in kumandanlarından General General Lysimakhos, M.Ö. 301'de 'u mağlup ederek şehrin adını "" olan karısı 'nın ismiyle değiştirdi.

O günden sonra Nikaia olarak anılan İznik'te bugün kazıların yapıldığı alanda kraliçenin mezarının da olabileceği düşünülüyor.

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