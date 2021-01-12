Devlet esnafının yanında! Diyarbakır'da işletmelere 1500 lira yardım

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret Odasına kayıtlı 2 bin 761 işletmeye 1500'er lira ek nakdi destek verileceğini, bunun oda kayıtlarına göre ve defaten ödeneceğini dile getiren Karaloğlu, bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişinin evlerine de yardım kolilerinin ulaştırılacağını ifade etti.

Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların da takip eden süreçte banka kartları aracılığıyla yapılacağını, bunun için 4 ilçede 2 bin 700 banka kartı dağıtımının tamamlandığını belirten Karaloğlu, 17 ilçede de kart dağıtımının devam edeceğini bildirdi.