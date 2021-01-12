12 Ocak 2021, Salı
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Sivas'ta korkutan görüntü! Sular tamamen çekildi

Son dakika haberine göre; 'ta bulunan 'nda kuraklık etkisiyle sular çekildi. Baraj suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan eski yerleşim yerlerine ait kalıntıların görüntüsü şaşkına çevirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Sivas'ta korkutan görüntü! Sular tamamen çekildi

'ın ilçesinde, kuraklığın etkisiyle suların çekildiği yatağında oluşan boşluklar, dikkat çekti. Bölgede Büyükgüzel köyünde bulunan eski yerleşim yeri kalıntıları da suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Suşehri'ne yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki 'nin sayılı barajları arasında yer alan, 64 kilometrekarelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın 1989'da faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri, sular altında kaldı.

Yazdan itibaren baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerinden kalıntılar, gün yüzüne çıkmaya başladı. Kuraklığın da etkisiyle barajın daha önce suyla dolan yatak kısmı, büyük ölçüde ortaya çıktı. Büyükgüzel köyünde bulunan eski yerleşim yeri kalıntıları da suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Bölgede yaşayanlar, her yaz barajda yağışların etkisiyle su seviyesinde değişiklikler olduğunu, bu yıl önceki senelere göre yağışların daha az olması nedeniyle baraj yatağındaki su seviyesinin düştüğünü söyledi.

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