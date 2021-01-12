Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok kişiyi 'evlilik' vaadiyle kandırıp, toplam 120 bin 600 TL ve ziynet eşyası alarak kaçan, aralarında kadınların da bulunduğu dolandırıcılık çetesini belirlemek için harekete geçti.