ORTA SAHADA OYNADI

Şahin'in takım arkadaşı Bahri Akdeniz, Şahin'in orta sahada oynadığını ve çok yetenekli olduğunu kaydederek," Çok azimli ve istekliydi. 90 dakika boyunca koşardı. Uğur Şahin'in bu başarısı göçmenler üzerindeki baskı ve algıyı kaldırdı. Almanya sokaklarında başımız dike geziyoruz' diye konuştu.

"UĞUR'UN ANNESİ MAÇLARA GELİR, SOHBET EDERDİK"

Köln'deki Barışspor futbol takımının yöneticisi Sebahattin Mutlu'nun eşi Nuray Mutlu da, Şahin'le gurur duyduklarını belirterek, "Uğur'un annesiyle maçlarda çok güzel sohbetlerimiz olmuştur. Çok iyi insanlardı. Mütevazi bir aileydi. Bir daha görüşmek kısmet olmadı. Yolu açık olsun, başarılarının devamını bekliyoruz" dedi.