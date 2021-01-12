Bursa’da akılalmaz olay! Otomobilinin patlatılan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL’si çalındı

Osman K. ve C.P., patlayan lastiği yedek lastik ile değiştirdi. Osman K. yeniden otomobile bindiğinde 1 milyon 600 bin TL'nin bulunduğu çantanın otomobilde olmadığını fark etti. Yaptığı aramalara rağmen çantasını bulamayan Osman K., polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.