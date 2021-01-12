Isparta’da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekibinin dairede yaptığı detaylı çalışmanın ardından Gökhan E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Gökhan E.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.