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Isparta’da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

’da bir kişi yaşadığı apartta başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Olay saat 16.30 sıralarında Kafeler Caddesi'ndeki bir apartta meydana geldi. Apart sahibi, kiracısı Gökhan E.'den (42) haber alamaması üzerine aparta geldi. Daireye giren apart sahibi Gökhan E.'yi başına poşet geçirilmiş halde yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan E.'nin öldüğünü belirledi.

İl Emniyet Müdürü da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekibinin dairede yaptığı detaylı çalışmanın ardından Gökhan E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Gökhan E.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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