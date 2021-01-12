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Kısıtlamada polisin 'dur' ihtarına uymadı! Yaşlı adama böyle çarptı!

’da bir motosikletlinin sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçarken yaşlı adama çarpıp ölümüne neden olması saniye saniye görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Kısıtlamada polisin 'dur' ihtarına uymadı! Yaşlı adama böyle çarptı!

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Erdi Ş. (30) yeni tip nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 10 Ocak sabah saatlerinde 01 EZH 77 plakalı motosiklet ile dışarı çıktı. Kemal Erdi Ş., -- (TAG) otoyolundan istikametine doğru ilerlerken polis "dur" ihtarında bulundu.

Kısıtlamada polisin 'dur' ihtarına uymadı! Yaşlı adama böyle çarptı! KISITLAMADA POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI! YAŞLI ADAMA BÖYLE ÇARPTI!

Bunun üzerine şahıs durmayarak kaçmaya başlarken, polis peşine düştü. Kemal Erdi Ş., Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal'a çarptı. Kemal Erdi Ş. direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarpıp motosikletten düştü. Motosiklet yaklaşık 240 metre sürüklenip yol ortasında durdu. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen ekipler, Tuğal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kemal Erdi Ş. ise ambulans ile kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Tuğal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından toprağa verildi. Sürücünün ise hastanedeki hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.

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