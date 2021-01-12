Kısıtlamada polisin 'dur' ihtarına uymadı! Yaşlı adama böyle çarptı!

Kaza yerine gelen ekipler, Tuğal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kemal Erdi Ş. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Tuğal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından toprağa verildi. Sürücünün ise hastanedeki hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.