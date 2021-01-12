12 Ocak 2021, Salı
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Ağrı'da soğuk havada banklar buz tuttu

Son dakika haberi... ’da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kentte buzlanmalar meydana geldi. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile örttü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Ağrı'da soğuk havada banklar buz tuttu

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da soğuklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği kentte dondurucu soğuklar nedeniyle iş yerlerinin camları buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Ağrıda soğuk havada banklar buz tuttu AĞRI'DA SOĞUK HAVADA BANKLAR BUZ TUTTU

Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile örttü.

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