Alperen Ekinci'nin otopsi raporu açıklandı! Her ayrıntısı korkunç

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI



Alperen Ekinci'nin ölümünün ardından yapılan ön otopsi raporu ortaya çıktı. Dosyaya giren raporda, her iki adale grubunun kanamalı bulunduğu, kafa kubbe kemiklerinin incelenmesinde, sağ temporal (sağ beyin lop) 4.5x3.5 santimetrelik pencere tarzında çökme kırığı görüldüğü anlatıldı. Boyna bası bulguları da tespit edilen Alperen Ekinci'nin, künt genel beden travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve beyin dokusuna verilen zarar sonucu öldüğü belirtildi. Alperen'den alınan numunelerin Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg ve Kimya İhtisas Dairesine gönderilmesine de karar verildiği öğrenildi.

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