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Ağrı'da soğuk havada banklar buz tuttu

İHA
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Giriş: 12.01.2021 15:25
Güncelleme:12.01.2021 15:31
Son dakika haberi... Ağrı’da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kentte buzlanmalar meydana geldi. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile örttü.

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da soğuklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği kentte dondurucu soğuklar nedeniyle iş yerlerinin camları buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile örttü.

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Banklar buz tuttu
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