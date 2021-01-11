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Osmaniye’de kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışanlar böyle görüntülendi

’de polis tarafından düzenlenen kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışan şahıslar yakalandı. Çatı penceresinden tek tek içeriye alınan 22 kişiye 185 bin 120 lira para cezası kesildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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İl Emniyet Müdürlüğü ve ekipleri, 'nde bulunan bir iş merkezinin 4'üncü katında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bu sırada polislerin geldiğini gören içeridekiler, iş merkezinin çatısına ve bodrum katına kaçarak saklanmaya çalıştı.

Çatı katına çıkan ekipler, şüphelileri kısa süreli kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişiler pencereden içeri alınırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye, tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 185 bin 120 lira idari para cezası uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İş yerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve mermiler, 2 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirildi.

Olay anında çekilen bir kare

Osmaniye’de kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışanlar böyle görüntülendi OSMANİYE’DE KUMAR BASKININDA ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

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