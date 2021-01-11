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İstanbul’da 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti! Oğlu fenalık geçirdi

'de Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi 193 numarada 10.30 sıralarında 6'ncı katta oturan , henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağıya düştü. Gülten Sokuluoğlu hayatını kaybederken annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu fenalık geçirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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İstanbul’da 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti! Oğlu fenalık geçirdi

Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi 193 numarada 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 8 katlı binanın 6'ncı katında oturan , henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden düştü.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen Sokuluoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu, fenalık geçirdi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Sokuluoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından kaldırıldı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, emekli bankacı olduğu öğrenilen Gülten Sokuluoğlu'nun düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili çok yönlü olarak soruşturma başlattı.

Olay yerinden çekilen bir kare...

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