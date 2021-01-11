11 Ocak 2021, Pazartesi
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Bursa'daki bekçi Turgut Karaman cinayetinden yasak aşk çıktı

'nın ilçesinde bekçilik yapan , geçtiğimiz perşembe akşamı tüfekle öldürüldü. Cinayetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin araştırmaları sonucu Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü ., ’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Bursa'daki bekçi Turgut Karaman cinayetinden yasak aşk çıktı

'da geçtiğimiz perşembe akşamı meydana gelen olayda, İlçesi'ndeki Demirciler Sitesi'nde bekçilik yapan 53 yaşındaki tüfekle ateş edilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından olay yerine giden ekipleri faili meçhul olarak kayıtlara giren cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin net olmaması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler Karaman'ın eşi Z.K'nın TIR şoförlüğü yapan 'yle ilişkisi olduğunu belirledi.

YURT DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Kısa sürede şüphelinin belirlenmesinin ardından Bursa polisi, Tezcan Ç'nin cinayetten hemen sonra TIR'la 'ye gittiğini tespit etti. Edirne ve Bursa polisinin ortak operasyonuyla Tezcan Ç., sınır kapısından tırıyla yurt dışına çıkarken gözaltına alındı.

Aynı anda Bursa'da Z.K ile kızı N.K de gözaltına alındı. 'ne getirilen şüpheli Tezcan Ç. ile diğer şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

'KENDİ BAŞIMA YAPTIM, KİMSEYLE PLANLAMADIM'

Bursa Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesine başvurulan Tezcan Ç., cinayeti itiraf etti. Turgut Karaman'ın eşi Z.K ile kızı N.K'nin bilgilerinin olmadığını da belirten Tezcan Ç., ifadesinde "Cinayeti tamamen kendi irademle işledim. Kimseyle planlamadım" dediği öğrenildi. Emniyette devam eden sorgularının ardından Tezcan Ç. ile Z.K ve N.K.'nin mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

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