Bursa'daki bekçi Turgut Karaman cinayetinden yasak aşk çıktı

'KENDİ BAŞIMA YAPTIM, KİMSEYLE PLANLAMADIM'

Bursa Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesine başvurulan Tezcan Ç., cinayeti itiraf etti. Turgut Karaman'ın eşi Z.K ile kızı N.K'nin bilgilerinin olmadığını da belirten Tezcan Ç., ifadesinde "Cinayeti tamamen kendi irademle işledim. Kimseyle planlamadım" dediği öğrenildi. Emniyette devam eden sorgularının ardından Tezcan Ç. ile Z.K ve N.K.'nin mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.