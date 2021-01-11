11 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Sultangazi'de 5 katlı binanın balkonu çöktü

Son dakika haberine göre İstanbul 'de 5 katlı binanın birinci katının balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmazken itfaiyenin çalışması sürüyor. Olayla ilgili ölen ya da yaralanan yok.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü. Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi 2124 Sokak'taki 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, binanın etrafına şerit çekildi.



Balkonu çöken daire tahliye edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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