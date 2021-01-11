İstanbul’da kızını fuhşa zorlayan kocasını bıçakladı! Kadına 25 yıl hapis istemi
İstanbul'da 17 yaşındaki kızının babası tarafından fuhşa zorlandığını öğrenen anne çılgına döndü. Anne gece yastığının altına koyduğu bıçakla eşine saldırdı. Tutuklanan kadın hakkında 25 yıl hapis talep edildi.
YAŞAM Sabah
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İstanbul'da Kibariye G. (36) ile Zafer G. (43) çiftinin 14 yaşında oğlu, 17 yaşında kızı vardı.
İddiaya göre; baba kızının para karşılığında erkeklerle birlikte olmasını sağlıyordu.
Çocuk yaşadıklarını annesine anlattı. Anne, yastığının altına sakladığı bıçakla, uyumasını beklediği Zafer G.'ye saldırdı.
Ardından da kendisini öldürmeye çalıştı. Olaydan yaralı kurtulan çift, tedaviye alındı.