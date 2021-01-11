Karadeniz'de peş peşe yangın çıktı! 4 ilde 23 noktada alevler yükseldi

ORDU'DA 15 NOKTADA YANGIN

Ordu'da ise 15 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangınlardan 12'si söndürülürken, Fatsa ilçesi Uzundere mahallesi, Mesudiye ilçesi Çataltepe mahallesi ve Ulubey ilçesi Durak mahallesindeki yangınlar sürüyor. Ekipler alevlere müdahale ediyor.