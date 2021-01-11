İstanbul’da cani sevgili kız arkadaşını bayıltana kadar dövüp çuval gibi sırtında taşıdı

Elinde gezdirdiği köpeği bırakan adam, kız arkadaşını Ara E.'nin elinden kurtarmak için hamle yaptı. Ancak Ara E. adama da vurmak isteyince bu kez adam ona yumrukla karşılık verdi. Çevredeki diğer vatandaşlar da kavgayı görüp yanlarına gelince olay daha fazla büyümeden sona erdi.

DÖVÜLEN KADIN SOKAK ORTASINDA BAYILDI

Birlikte yaşadığı Ara E. tarafından sokak ortasında dövülen Leyla K.'nin baygın halde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 personeli, Leyla K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.