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İstanbul’da cani sevgili kız arkadaşını bayıltana kadar dövüp çuval gibi sırtında taşıdı

’de dün saat 15.40 sıralarında Perihan Sokak'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gözü dönmüş cani tekmeleyerek dövüp bayılttığı kız arkadaşın sırtına alıp çuval gibi taşıdı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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'de bir kişi birlikte yaşadığı kız arkadaşını sokak ortasında bayıltana kadar dövdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İkilinin daha önce yaşadığı bir olayda, adamın kız arkadaşını tekmeledikten sonra çuval taşır gibi sırtına aldığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

İddiaya göre, aynı evde yaşayan . ve 36 yaşındaki . arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Leyla K., daireden çıkarak kendini sokağa atıp kaçmaya çalıştı. Ara E. de Leyla K.'nin peşinden gitti.

KIZ ARKADAŞIN BAYILTANA KADAR DÖVDÜ, KAVGAYI VATANDAŞLAR AYIRDI

Ara E., sokağın sonuna doğru koşan Leyla K.'yi yakalayıp bir başka apartmanın girişinde darp etmeye başladı. Gözü dönmüş adam, kız arkadaşı yere düşmesine rağmen tekme ve yumruk atmaya devam etti. O sırada yoldan geçen bir vatandaş kadının çığlıklarını duyup darp edildiğini görünce koşarak yanına geldi.

Elinde gezdirdiği köpeği bırakan adam, kız arkadaşını Ara E.'nin elinden kurtarmak için hamle yaptı. Ancak Ara E. adama da vurmak isteyince bu kez adam ona yumrukla karşılık verdi. Çevredeki diğer vatandaşlar da kavgayı görüp yanlarına gelince olay daha fazla büyümeden sona erdi.

DÖVÜLEN KADIN SOKAK ORTASINDA BAYILDI

Birlikte yaşadığı Ara E. tarafından sokak ortasında dövülen Leyla K.'nin baygın halde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 personeli, Leyla K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

O sırada Ara E.'nin "Leyla'mı istiyorum" diyerek bağırdığı görüldü. Kavga sırasında merdivenden düşerek hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Ara E. bir başka ambulansa bindirilerek götürüldü. Polisten alınan bilgiye göre, Leyla K.'nin Ara E.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ara E.'nin bir taksiden indiği, taksici ile uzun süre konuştuğu, daha sonra da apartmanın önüne gelerek zile defalarca bastığı görülüyor.

Aynı görüntünün devamında, kapıyı zorlayan Ara E. üzerindeki tişörtü çıkartıyor, kapının açılmasıyla birlikte de sinirli bir şekilde içeri giriyor. Olaya ait bir başka kamera kaydında ise, Leyla K. apartmandan çıkıp kaçarken Ara E.'nin onu yakalayarak dövmeye başladığı, daha sonra köpeğini gezdiren bir vatandaşın yanlarına gelerek onları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor.

YOLDA YÜRÜRKEN TEKMELEDİ, ÇUVAL TAŞIR GİBİ TAŞIDI

Ara E. ve Leyla K.'nin daha önce de benzer bir olay yaşadıkları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde kaydedilen bir güvenlik kamerası görüntüsüne, yolda yürürlerken Ara E.'nin bir anda Leyla K.'nin karnına tekme attığı, kız arkadaşının yere yığıldığı, Ara E.'nin bir süre sonra Leyla E.'yi sırtına alarak eve taşıdığı anlar yansıdı.

APARTMAN SAKİNLERİ TEDİRGİN

Ara E. ile Leyla K.'nin birlikte yaşadığı apartmanın sakinlerinin hemen her gün benzer olaylarına şahit olduğu ve tedirginliklerinin günden güne arttığı öğrenildi. Mahalledeki diğer vatandaşların da ikili arasındaki kavgalardan rahatsız oldukları duyuldu.

İstanbul’da cani sevgili kız arkadaşını bayıltana kadar dövüp çuval gibi sırtında taşıdı İSTANBUL’DA CANİ SEVGİLİ KIZ ARKADAŞINI BAYILTANA KADAR DÖVÜP ÇUVAL GİBİ SIRTINDA TAŞIDI

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