İnme 2020'de en ölümcül hastalıklar arasında yine ilk sıralarda yer aldı

İnmenin her yaşta görülebildiğini, ancak özellikle 60 yaş üstü kişilerde ve erkeklerde görülme sıklığının fazla olduğunu vurgulayan Topçuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek tansiyon, şeker hastalığı diye bilinen diyabet, sigara kullanımı, kolesterol düzeyinin yüksek olması, obezite, dengesiz ve düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam sürme, aşırı alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı, boyun damarlarında ateroskleroz ve darlıklar, kalp ritm bozuklukları (özellikle atriyal fibrilasyon-AF) ve diğer kalp hastalıkları (kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları, kapak hastalıkları vs), diğer risk faktörleridir. Bu faktörlerden bir ya da birkaçının mevcudiyeti, kişiyi inme geçirme açısından riskli konuma getirmektedir. İnme belirtileri hiç beklenmedik zamanda aniden ortaya çıkar. Bu belirtilerden sadece biri ya da birkaçı aynı anda ortaya çıkabilir. Genel belirtileri, vücudun tek tarafında yüz, kol ve/veya bacakta olan hissizlik, vücudun tek tarafında yüz, kol ve/veya bacakta olan kuvvet kaybı, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, konuşamama, anlama ve algılamada güçlük, peltek konuşma, yüzde kayma, baş dönmesi, yürüme güçlüğü, denge ve koordinasyon kaybı, tek veya iki taraflı görme kaybı, çift görme, şiddetli ani başlangıçlı baş ağrısı, yutma bozukluğu ve hafıza kaybı olarak ortaya çıkmaktadır."