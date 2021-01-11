İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması: 35 bin 544 kişiye idari ve adli işlem yapıldı

4 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 8 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam *35 bin 544* kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.