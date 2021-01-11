11 Ocak 2021, Pazartesi
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İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması: 35 bin 544 kişiye idari ve adli işlem yapıldı

Son dakika haberine göre;  cuma günü 21.00'de başlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren 56 saatlik kısıtlamaya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 35 bin 544 kişiye ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." denildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması: 35 bin 544 kişiye idari ve adli işlem yapıldı

Son dakika haberine göre; cuma günü 21.00'de başlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren 56 saatlik kısıtlamaya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Altıncısını uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu akşamı saat 21.00'de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam *35 bin 544* kişiye ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir.

ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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