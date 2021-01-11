Trabzon’da sıcak hava nedeniyle endemik bitki türleri ve meyve ağaçları çiçek açtı

'DENİZ OLSA YÜZMEMEK ELDE DEĞİL'

İlçede 15 yıldır böyle bir sıcaklığın görülmediğini belirten Rüstem Altuntaş da "Burada böyle bir hava görülmedi. Bütün millet bahçelerinde. Şu anda üzüldüğümüz yer kuraklığın gelmesi, susuzluktan yakınıyoruz, sularımız aksa başka önemi yok.