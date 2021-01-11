Bursa’da TIR ile otomobil çarpıştı! 30 ton pancar yola saçıldı

Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Uğur Çakın (45) yönetimindeki 42 ADE 119 plakalı pancar yüklü TIR, aynı yönde seyir halinde olduğu Abdullah Meyme'nin kullandığı 16 AHD 985 plakalı otomobil ile çarpıştı.