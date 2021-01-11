11 Ocak 2021, Pazartesi
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Bursa’da TIR ile otomobil çarpıştı! 30 ton pancar yola saçıldı

’da saat 14.45 sıralarında Bursa- karayolu ilçesi girişinde  otomobil ile çarpışan yüklü TIR, yan yattı. Yola saçılan 30 ton pancar nedeniyle Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralanan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Bursa’da TIR ile otomobil çarpıştı! 30 ton pancar yola saçıldı

'dan 'ya seyir halinde olan (45) yönetimindeki 42 ADE 119 plakalı yüklü TIR, aynı yönde seyir halinde olduğu 'nin kullandığı 16 AHD 985 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yan yattı.

TIR'ın kasasındaki 30 ton pancar ise yola saçıldı.

Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapanırken; TIR'ın kasasından yola saçılan pancarlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı.

Kazada, Çakın ve Meyme yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

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