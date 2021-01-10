THY kabin memuru sokak hayvanlarına yuva kuruyor

Koronavirüs salgınının ilk günlerinden itibaren yardımseverlerin desteğiyle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayan kabin memuru Duru Dilek Bozan, kış ayının gelmesiyle birlikte beslediği hayvanların bir yuvaya ihtiyaç duyduğunu fark ederek projesinin kapsamını genişletti. Bozan, sosyal medya hesabını takip eden yardımseverlere birlikte eylül ayında kulübe bağışı çağrısı yaptı. Bugüne kadar 58 kulübeyi belirlediği noktalara yerleştiren yardımsever kulübelerin içerisine battaniye de yerleştiriyor.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ MAMA BAĞIŞLIYORLAR

Yapılan yardımları artırmak amacıyla yeni fikirler geliştiren THY'de görevli kabin memuru Duru Dilek Bozan sevdiklerine doğum günü hediyesi fikri arayanları sokak hayvanları için bağış yapmaya davet ediyor. Sevdiklerinin doğum gününü mama ya da kulübe bağışı yaparak kutlayan kişiler için özel bir video da hazırlayan kabin memuru, hediye edilen mamaların sokak hayvanlarıyla buluştukları anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

"HAYIRSEVERLERİ MAMA BAĞIŞLAMAYA DAVET EDİYORUM"

THY'de görevli kabin memuru Duru Dilek Bozan "Bugün bir salgın nedeniyle tüm dünya evde kalmaya özen gösteriyor, sokaklar virüs nedeniyle bizim için nasıl tehlikeyse hayvan dostlarımız için de kara kış o derecede tehlikeli ve onları saklanabilecekleri bir evleri yok. En temel ihtiyaçları olan gıdaya dahi ulaşamazken kış şartlarında bir de soğuklar ile mücadele edecekler. Üşüyor, ıslanıyor, korkuyor, aç kalıyor, susadığı için kirli su içiyor, dövülüyorlar. Bu dünyada yalnız değiliz, onlar bize Allah'ın emaneti dilsiz kullarıdır. Onların bu ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Tüm hayvanseverleri, kulübe ve mama bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

HER ADIMINIZ GÜN SONUNDA ONLARA ÖDÜLE DÖNÜŞÜYOR

Sokak hayvanları için bağış yapmak isteyen hayvan severleri uçan patiler isimli sosyal medya hesabındaki mama kumbarasına yönlendiren Duru Dilek Bozan mama bağışının yanında hiçbir ücret ödemeden yardım yapmanın dahi mümkün olduğunu belirtti.

Bozan, "Anlaşmalı olduğum bir uygulama kullanıcılarının attığı adımları gün sonunda ödüle dönüştürüyor. Siz de bu ödülü uçan patilere mama olarak bağışlayabiliyorsunuz. Gönül istedikten sonra minik dostlarımızın yanında olmak çok kolay" dedi.