10 Ocak 2021, Pazar
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Adana'da FETÖ operasyonu! Dua yazılı 1 dolar bulundu!

Son dakika haberine göre; 'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında doktor ve kamu görevlilerin de bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin birinin evinde yapılan aramalarda, ’in görüntülerinin olduğu CD ve üzerine dua yazılmış 1 dolar ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Adana'da FETÖ operasyonu! Dua yazılı 1 dolar bulundu!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürüten FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 6 Ocak günü kentte 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin baskın yaptığı evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan polis ekipleri, şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Şüphelilerden birinin evinde örgüt elebaşı 'in görüntülerinin olduğu CD'ler ve üzerinde dua yazılı olduğu tespit edilen 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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