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Şırnak'ta göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

'ın ilçesinde bulunan kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 22 yaşındaki İbrahim Aşkın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Şırnak'ta göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

ilçesi Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisinde bulunan kömür ocağında dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 22 yaşındaki İbrahim Aşkın'a ulaşmak için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

AFAD ve UMKE ekiplerinin, hassas burunlu arama köpeklerini de kullandıkları çalışmada, makine operatörü Aşkın'ın cansız bedeni, yaklaşık 22 saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. İşçinin cesedi, Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aşkın'ın cansız bedeni, burada yapılan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesine sevk edildi.

eteklerindeki kömür ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalmış, ekiplerin çalışması sonucu 2 işçi kurtarılarak Silopi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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