10 Ocak 2021, Pazar
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Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nin lojistik deposunda yangın çıktı! A Haber olay yerinde...

'da lojistik deposunda korkutan yangın! muhabiri Mehmet Mahmutoğlu olay yerinden son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı. A Haber'e konuşan Şanlıurfa Valisi Erin ise can kaybı ve yaralı olmadığını yangının çıkış sebebine yönelik soruşturma başlatıldığını söyledi.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin yangını kontrol altına aldı.

VALİ ERİN A HABER'E KONUŞTU

Yangın sonrası olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, 'e konuştu.

Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini soruşturmanın sürdüğünü, ilk bilgilere göre ise can kaybı ve yaralının olmadığını ifade etti.

SON DAKİKA | Şanlıurfa Valisi A Haber'e konuştu! Yangında can kaybı ve yaralı var mı? ŞANLIURFA VALİSİ A HABER'E KONUŞTU

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