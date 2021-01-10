Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nin lojistik deposunda yangın çıktı! A Haber olay yerinde...

VALİ ERİN A HABER'E KONUŞTU

Yangın sonrası olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, A Haber'e konuştu.

Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini soruşturmanın sürdüğünü, ilk bilgilere göre ise can kaybı ve yaralının olmadığını ifade etti.