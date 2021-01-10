Deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü! Kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
YAŞAM AA
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Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 42'yi buldu.
Turistik ilçenin daha önce işlek olan meydan, cadde ve sokakları kısıtlamaya uyulduğu için boş kaldı.