10 Ocak 2021, Pazar
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Deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü! Kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu

'nın ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü! Kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu

Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 42'yi buldu.

Deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü! Kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu DENİZ SUYU SICAKLIĞI 19 DERECE ÖLÇÜLDÜ! KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER PLAJLARI DOLDURDU

Turistik ilçenin daha önce işlek olan meydan, cadde ve sokakları kısıtlamaya uyulduğu için boş kaldı.

Güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, ve plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bahardan kalma havanın tadını çıkaran tatilciler, denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.

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