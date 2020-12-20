6,3 büyüklüğünde depremle sallandılar I 2020 Dünya genelinde son depremler
Japonya Meteoroloji Ajansı ülkenin kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Japonya'nın kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Tohoku bölgesindeki İwate eyaletinde yerel saatle 02.23'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
TSUNAMI UYARISI YAPILMADI
10 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Aomori, Miyagi, Akita eyaletlerinde hissedildi.Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.