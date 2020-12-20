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6,3 büyüklüğünde depremle sallandılar I 2020 Dünya genelinde son depremler

ülkenin kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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6,3 büyüklüğünde depremle sallandılar I 2020 Dünya genelinde son depremler

Japonya'nın kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Tohoku bölgesindeki İwate eyaletinde yerel saatle 02.23'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

TSUNAMI UYARISI YAPILMADI

10 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Aomori, Miyagi, Akita eyaletlerinde hissedildi.Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

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