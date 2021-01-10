Kalbi duran şahin için seferber oldular! Sosyal medya o anları konuşuyor

Kuş ile video çeken Taner Acar ise, "Doğayı çok seviyorum, hayvanları çok seviyorum. Bitkin bir halde şahin bulduk, yaşamasını çok isterdim ama gerçekten elimizden geleni yaptık ama olmadı. Çok üzüldük, keşke doğaya yeniden salabilseydik. Arkadaşımız kalp masajı yaptı, kurtarmaya çalıştı ama olmadı. Hepimiz şahinin ölmesine çok üzüldük" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN