Göçmen kuşlar Konya'yı terk etmedi!

Gümüş, şunları söyledi:



''Akgöl'de su seviyesinin iyi ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması kuş türlerinin burayı tercih etmesine neden oldu. Dernek olarak 2 yıldır ilgili kurumlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde güzel sonuçlar aldık. Suyun sürekli olmasını elimizden geldiği kadarıyla sağladığımız için kuş sayısında artış oldu. Şu an oranın daha iyi olabilmesi adına Milli Parklar ve DSİ ile bir proje çalışması yapıyoruz.