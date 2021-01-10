İstanbul'da akılalmaz olay! Tedbirleri ev kafelerle fırsata çevirdiler

"BEN BU EVİ KAFE OLARAK İŞLETSİNLER DİYE VERMEDİM"

Durumdan haberdar olmayan ev sahibi Hasan Işıldak ise , "Ben bu evi kafe olarak işletsinler diye vermedim, 'aile evi' diye verdim. Böyle olduğunu bilmiyordum ancak, gerekirse evden de çıkartırım. Burası bir aile apartmanı önüne gelen adam benim evime elini kolunu sallayarak giremez. Bu durumu yeni öğrendim. Kira da vermiyorlar zaten. 'Durumları kötü' diye sesimi çıkarmıyordum. Ancak, bu doğru bir davranış değil" dedi.