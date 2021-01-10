10 Ocak 2021, Pazar
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Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen sokak hayvanlarını aç bırakmadı. 'ta görevli ekipleri sokak hayvanlarının karınını doyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2021
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Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Tokat'ta jandarma ekipleri, hayvanseverlerle ile birlikte 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.

Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama süresince rutin görevlerini eksiksiz olarak yerine getirirken sokak hayvanlarını da ihmal etmedi.

Ekipler ilçede hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanları için de mesai yaptı.

İlçedeki sokak hayvanları için belirlenen noktalara yiyecek bırakıldı. İlçe yakınlarındaki bir bölgede bulunan sahipsiz köpekler, et ile beslendi.

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