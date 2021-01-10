Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen sokak hayvanlarını aç bırakmadı. Tokat'ta görevli jandarma ekipleri sokak hayvanlarının karınını doyurdu.
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Tokat'ta jandarma ekipleri, hayvanseverlerle ile birlikte 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.
Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama süresince rutin görevlerini eksiksiz olarak yerine getirirken sokak hayvanlarını da ihmal etmedi.
Ekipler ilçede hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanları için de mesai yaptı.
İlçedeki sokak hayvanları için belirlenen noktalara yiyecek bırakıldı. İlçe yakınlarındaki bir bölgede bulunan sahipsiz köpekler, et ile beslendi.