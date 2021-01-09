Son dakika: Rize'de 2 ayrı bölgede orman yangını
Rize’nin Pazar ilçesi ve Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylüler ve ekiplerin çalışmaları destek verdi.
YAŞAM İHA
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Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde sabah saatlerinde başlayan ve hızla yayılan örtü yangını ormanlık arazide yayıldı.
Ulaşım sıkıntısı nedeniyle itfaiyenin müdahale edemediği yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylü vatandaşlar ile birlikte Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri teyakkuz haline geçti.
Ardeşen ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde çıkan orman yangını da devam etti.