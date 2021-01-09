09 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Rize'de 2 ayrı bölgede orman yangını

’nin ilçesi ve ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylüler ve ekiplerin çalışmaları destek verdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: Rize'de 2 ayrı bölgede orman yangını

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Dernek köyünde sabah saatlerinde başlayan ve hızla yayılan örtü yangını ormanlık arazide yayıldı.

Ulaşım sıkıntısı nedeniyle itfaiyenin müdahale edemediği yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylü vatandaşlar ile birlikte ve jandarma ekipleri teyakkuz haline geçti.

ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde çıkan orman yangını da devam etti.

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