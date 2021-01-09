09 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Malatya'ya şehit ateşi düştü

’ın ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in şehadet haberi ’daki baba ocağına ulaştı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: Malatya'ya şehit ateşi düştü

'ın ilçesinin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Malatyalı Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in acı haberi ilçesine bağlı 'nde ikamet eden ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Türk bayrakları ile donatılan şehidin baba ocağında sağlık görevlileri fenalaşan aile yakınlarına müdahale etti.

2017 yılında göreve başladığı öğrenilen şehit Uzman Çavuş Çelik'in evli olduğu bildirilirken, Malatya Valiliğinden de taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"9 Ocak 2021 günü Diyarbakır ili Lice kırsalında icra edilen Terörle Mücadele Harekâtı sırasında BTÖ mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan ilimiz Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik sevk edildiği 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Malatya'mızın ve Milletimizin başı sağ olsun."

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