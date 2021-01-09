09 Ocak 2021, Cumartesi
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Karaman'da vahşet: Kısıtlamada ekmek almaya çıktı! 4 yerinden bıçaklandı

'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. İlde sokağa çıkma kısıtlamasında evinden ekmek almak için dışarıya çıkan , kimliği belirsiz kişi tarafından sol bacağının 4 yerinden bıçaklandı. Yaralı Yiğit ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Karaman'da vahşet: Kısıtlamada ekmek almaya çıktı! 4 yerinden bıçaklandı

Olay, saat 17.50 sıralarında Yunus Kent Mahallesi 847 Sokakta meydana geldi.

Tunahan Yiğit, yaya olarak ekmek almaya gittiği sırada iddiaya göre kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sol bacağının 4 yerinden bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Yiğit, ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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