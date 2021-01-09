Karaman'da vahşet: Kısıtlamada ekmek almaya çıktı! 4 yerinden bıçaklandı

Olay, saat 17.50 sıralarında Yunus Kent Mahallesi 847 Sokakta meydana geldi.

Tunahan Yiğit, yaya olarak ekmek almaya gittiği sırada iddiaya göre kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sol bacağının 4 yerinden bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Yiğit, ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.