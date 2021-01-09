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Yeşilırmak'ta şoke eden görüntüler!

’da nehrinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Hareketsiz ya da çırpınan balıkları kimi vatandaşlar avladı, kimileri ise yaşatmaya çalıştı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Yeşilırmak'ta şoke eden görüntüler!

Merkeze bağlı civarında bugün sabah saatlerinden itibaren balıklar kıyıya vurdu. Bazı vatandaşlar balıkları tutmaya çalıştı. "Tuttuğunuz balıklar zehirliyse ne yapacaksınız?" sorusunu 'bir şey olmaz" diye yanıtlayan Murat Kalleci, birkaç gün suda bekletip öyle yiyeceğini söyledi.

Duruma üzülen mahalle sakinlerinden ise civarında kıyıya vuran balıkları suya sürüklemeye çalıştı. Balık ölümlerinin her yıl yaşandığını anlatan da önlem alınmasını istedi.

Yürek burkan bu durumun araştırılması için görevlileri tarafından alanda ölçüm yapıldığı ve incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.

Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışların düşmemesi dolayısıyla olağanüstü kuralık riski atında bulunan illerden olan 'nın şehrin ortasından geçen 'ta su seviyesi önemli oranda azalmıştı.

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