Yeşilırmak'ta şoke eden görüntüler!

Merkeze bağlı Yazı Bağları Mahallesi civarında bugün sabah saatlerinden itibaren balıklar kıyıya vurdu. Bazı vatandaşlar balıkları tutmaya çalıştı. "Tuttuğunuz balıklar zehirliyse ne yapacaksınız?" sorusunu 'bir şey olmaz" diye yanıtlayan Murat Kalleci, birkaç gün suda bekletip öyle yiyeceğini söyledi.