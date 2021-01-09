09 Ocak 2021, Cumartesi
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış denizin rengini değiştirdi

'da etkili olan sağanak nedeniyle sahilinin bazı bölümlerinde denizin rengi kahverengiye döndü. Öte yandan 'taki sağanak da vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış denizin rengini değiştirdi

'da kentin bazı ilçelerinde gün boyu sağanak etkili oldu.


sahilde vapur iskelesi civarında deniz, yağmurun etkisiyle yer yer kahverengi bir görünüm aldı.

'da ise sis etkili oldu.

Öte yandan 'taki sağanak da vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

Cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluşurken, evlerine yakın marketlere alışverişe giden vatandaşlar yağmura yakalandı.

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