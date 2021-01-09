İstanbul'da etkili olan sağanak yağış denizin rengini değiştirdi
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Üsküdar sahilinin bazı bölümlerinde denizin rengi kahverengiye döndü. Öte yandan Esenyurt'taki sağanak da vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.
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İstanbul'da kentin bazı ilçelerinde gün boyu sağanak etkili oldu.
Üsküdar sahilde vapur iskelesi civarında deniz, yağmurun etkisiyle yer yer kahverengi bir görünüm aldı.
Boğaz'da ise sis etkili oldu.
Öte yandan Esenyurt'taki sağanak da vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.