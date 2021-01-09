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Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtarıldı

'nın ilçesinde bir otomobil, ara yoldan karayoluna bağlanmak isteyen tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtarıldı

Kaza, saat 18.00 sıralarında - D300 karayolu 'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, (28) idaresindeki 06 RRN 06 plakalı marka otomobil, İzmir yönünden Uşak yönünde doğru seyir halinde iken, Eşme karayolundan İzmir-Ankara D300 karayoluna bağlanmak isteyen Münacettin U. yönetimindeki 45 YA 5490 plakalı tıra yandan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışan genç, ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye amirliği ekipleri, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan Talipoğlu'nu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, önce 'ne, buradan da hayati tehlike kaydı ile 'ne sevk edildi. Talipoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan otomobil ve tırın yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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