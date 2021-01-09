Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtarıldı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, buradan da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talipoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan otomobil ve tırın yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.