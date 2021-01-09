Konya’da savcıyı tehdit eden ve aranması olan şahıs mutfak dolabından çıktı!

Konya'da eski gardiyan Şahin Karataşlı'nın cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.