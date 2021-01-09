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Konya’da savcıyı tehdit eden ve aranması olan şahıs mutfak dolabından çıktı!

'da cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan da 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan 35 yaşındaki evinin mutfağındaki dolapların içerisinde bulunan gizli bölmede yakalandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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'da eski gardiyan 'nın cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Evinde saklandığı ihbarını alan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenledi.

Baskında Şahin Karataşlı'nın evindeki mutfak dolaplarının içerisindeki gizli bölmede saklandığını belirleyen ekipler, bölmenin kapaklarını tornavida yardımıyla açtı.

Şahin Karataşlı, saklandığı yerden çıkartılarak gözaltına alındı. Karataşlı'nın saklandığı dolaptan çıktığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Şahin Karataşlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da savcıyı tehdit eden ve aranması olan şahıs mutfak dolabından çıktı! KONYA’DA SAVCIYI TEHDİT EDEN VE ARANMASI OLAN ŞAHIS MUTFAK DOLABINDAN ÇIKTI!

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