Konya’da savcıyı tehdit eden ve aranması olan şahıs mutfak dolabından çıktı!
Konya'da cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan da 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan 35 yaşındaki Şahin Karataşlı evinin mutfağındaki dolapların içerisinde bulunan gizli bölmede yakalandı.
YAŞAM İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Konya'da eski gardiyan Şahin Karataşlı'nın cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Evinde saklandığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenledi.
Baskında Şahin Karataşlı'nın evindeki mutfak dolaplarının içerisindeki gizli bölmede saklandığını belirleyen ekipler, bölmenin kapaklarını tornavida yardımıyla açtı.
Şahin Karataşlı, saklandığı yerden çıkartılarak gözaltına alındı. Karataşlı'nın saklandığı dolaptan çıktığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Şahin Karataşlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.