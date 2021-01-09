CHP’de ulusalcılar kazan kaldırdı! Yeni CHP ile yeniden CHP karşı karşıya
CHP’nin HDP ile yakınlaşması, Atatürk'ün bile tartışılır hale gelmesi partideki ulusalcı kanadı uzun süredir rahatsız ediyordu. Perde arkasında hazırlık yapan muhalifler ilk kurultayda harekete geçecek. Öyle ki CHP eski milletvekili Haluk Pekşen genel başkan aday adayı olacağını şimdiden ilan etti.
Ulusalcılar kazan kaldırdı. "Yeniden CHP" ile "Yeni CHP" arasında kılıçlar çekildi. Haluk Pekşen, "CHP'nin bu giderek eriyen her gün anketlere yansıdığında oy oranı bizi de çok rahatsız ediyor." dedi.
HDP ile yakınlaşma, taciz ve tecavüz iddiaları, giderek eriyen oylar ve partide Atatürk'ün bile tartışılır hale gelmesinden dolayı rahatsız olan ulusalcı kanat düğmeye bastı.
''Yeniden CHP hareketi''nin lideri eski Trabzon Millletvekili Haluk Pekşen ilk kurultayda genel başkanlığa talip olacağını şimdiden ilan etti.
Haluk Pekşen ''Aday adayı olacağım. Bugün CHP örgütünün bir partisi yoktur. Bugün hiçbir il başkanı kendi ilinde belediye başkanı, belediye meclis üyesi, milletvekili adayı seçemez. Çünkü tüzükle bu yetki alındı.
Bakın CHP'nin oyu yüzde 25'tir diyen kimse CHP'ye yapılan en büyük ihanetin müsebbibidir. CHP'nin oyu yüzde 42'nin altında değil. ama oy alamıyorsunuz, o sizin probleminizdir." dedi.
Aralarında Umut Oran, Onur Öymen, Süheyl Batum, Tolga Yarman'ın da olduğu Atatürkçü ve yurtsever isimlerle hareket ettiklerini söyleyen Pekşen CHP'nin demokrasinden uzaklaştığını belirtti.
Pekşen "Keşke CHP'de bugün Muharrem İnceler, Haluk Pekşenler, İlhan Cihanerler'in sayısı 50-60'lara çıksa da toplumda daha geniş karşılık bulsalar. Parti içinde farklı söylemleri kucaklayamıyorsanız o zaman samimiyet sorgulaması yapılması gerekir. partinin içinde şu anda bunların yaşama şansı yok, temel sorun burada." ifadelerini kullandı.