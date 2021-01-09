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Türk hekimleri kansere karşı yeni yöntem buldu

Türk hekimleri kanserle mücadelede yeni bir aşamaya geçti. Bilim dünyasını da heyecanlandıracak olan bu yeni yöntem ne? Bu sorunun cevabını muhabiri ’in konuğu olan uzman Doç. Dr. Didem Taştekin verdi.

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Doç. Dr. Didem Taştekin'ni açıklamaları:

"Dünyanın kabul ettiği tedavi yöntemi hastaları için. Biz çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma ile yeni bir yöntem bulduk.

Bu metodun yan etkisi yok. Saç dökmeyen ve hastaların yaşam süresine katkı sağlayan bir metod bulduk.

Bu metod lokal olarak bölgesel olarak o bölgeye kanser ilacını veriyoruz.

İlk olarak kanserlerinde bu yöntemi denedik. Gelen sonuçlar çok iyi.

Ve bu yöntemin yan etkisi oldukça az. Türkiye ilk defa biz hocam ile birlikte bunu başardık."

Türk hekimleri kansere karşı yeni yöntem buldu TÜRK HEKİMLERİ KANSERE KARŞI YENİ YÖNTEM BULDU
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