Türk hekimleri kansere karşı yeni yöntem buldu
Türk hekimleri kanserle mücadelede yeni bir aşamaya geçti. Bilim dünyasını da heyecanlandıracak olan bu yeni yöntem ne? Bu sorunun cevabını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan uzman Doç. Dr. Didem Taştekin verdi.
YAŞAM ahaber.com.tr
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Doç. Dr. Didem Taştekin'ni açıklamaları:
"Dünyanın kabul ettiği tedavi yöntemi kemoterapi kanser hastaları için. Biz çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma ile yeni bir yöntem bulduk.
Bu metodun yan etkisi yok. Saç dökmeyen ve hastaların yaşam süresine katkı sağlayan bir metod bulduk.
Bu metod lokal olarak bölgesel olarak o bölgeye kanser ilacını veriyoruz.
İlk olarak pankreas kanserlerinde bu yöntemi denedik. Gelen sonuçlar çok iyi.
Ve bu yöntemin yan etkisi oldukça az. Türkiye ilk defa biz Hakan Yıldız hocam ile birlikte bunu başardık."