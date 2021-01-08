Son dakika: D-100 karayolunda korkunç kaza! İki TIR birbirine girdi

Hiçbir kelime etmedi, hiçbir şey söylemedi. Biz o esnada abiyle iletişime geçmeye çalışırken abi direkt bir telefon uzattı, birini aramamızı söyledi. Hemen bir suyla yüzünü yıkadık. Herhangi bir şekilde hareket ettirmedik. Hemen 112'yi aradık zaten. Ondan sonra da ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Adamın sağlık durumu gayet iyiydi fakat şoktaydı" dedi.