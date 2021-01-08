08 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Şanlıurfa’da 2 cinayetin zanlısı kümeste yakalandı

'nın ilçesinde farklı tarihlerde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan cinayet şüphelisi, saklandığı kümeste yakalandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: Şanlıurfa’da 2 cinayetin zanlısı kümeste yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçesinde borç aldığı Aziz Y.'yi 2018 yılında öldürerek aracıyla göletine atan İ.Y. olayın ardından kaçtı.

Zanlı geçen yıl firari durumdayken para konusunda tartışma yaşadığı kendi ağabeyi Fethi Y.'yi de öldürüp cesedini yine baraj göletine attı. Şüphelinin yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bünyesinde kurulan özel ekip çalışma başlattı.

Zanlının merkez ilçesindeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Şüpheli İ.Y., üzerindeki sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla evin damındaki güvercin kümesinde gizlenirken yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından "tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme", "tehdit" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlının yakalanmaması halinde diğer bir kardeşini daha öldürmeyi planladığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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