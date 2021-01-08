08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da kaçak göçmenler 30 saat gezdirilip İtalya diye Çine'ye bırakıldı

Aydın'da kaçak göçmenler 30 saat gezdirilip İtalya diye Çine'ye bırakıldı

ilesinde jandarma ekipleri, 84 kaçak göçmen, yakaladı. Umut tacirlerinin, kaçak göçmenleri, kamyon kasasında 30 saat dolaştırıp "'ya geldik" diyerek dağlık alana bıraktıkları ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
ABONE OL
Aydın'da kaçak göçmenler 30 saat gezdirilip İtalya diye Çine'ye bırakıldı

'ya gitme hayali kuran 84 kaçak göçmenin 'dan başlayan yolculuğu, 'ın ilçesinde son buldu.

İddiaya göre, umut tacirleri, İstanbul'dan aldıkları kaçak göçmenleri, kamyon kasasında 30 saat gezdirdi.

Dün sabah ise, Çine'ye bağlı Akçova Mahallesi'ndeki zeytin ağaçları bulunan dağlık alanda "İtalya'ya geldik" diyerek, kamyondan indirdi.

Kamyon hızla bögeden uzaklaşırken, kaçak göçmenleri gören vatandaşlar, jandarmayı aradı.

Bölgeye gelen ekipler, , ve uyruklu 84 göçmeni, jandarma karakoluna götürdü. Kaçak göçmenler, ifadelerinde kişi başı 1000 Euro'ya anlaştıkları kişiler tarafından İtalya'ya getirildikleri söylenilerek, zeytinlik alana bırakıldıklarını anlattılar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA